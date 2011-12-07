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В Казанской больнице возникли неполадки в работе кислородной станции — никто не пострадал

Пациентов перевели в ближайшие лечебные учреждения.

Ночью в ГКБ № 12 в Казани возникли неполадки в работе кислородной станции. Было принято решение перекючиться на другой источник подачи кислорода, а именно на кислородные баллоны. 

Чтобы избежать рисков, пациентов безопасно транспортировали в ближайшие лечебные учреждения в сопровождении врачей. Состояние больных оценивается как стабильное, без ухудшений. 

В пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана «Казанским ведомостям» сообщили, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением. Их транспортировка была совершена в кратчайшие сроки благодаря чётким действиям медицинских сотрудников. 

КВ
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