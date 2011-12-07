В Казанской больнице возникли неполадки в работе кислородной станции — никто не пострадал

Ночью в ГКБ № 12 в Казани возникли неполадки в работе кислородной станции. Было принято решение перекючиться на другой источник подачи кислорода, а именно на кислородные баллоны.

Чтобы избежать рисков, пациентов безопасно транспортировали в ближайшие лечебные учреждения в сопровождении врачей. Состояние больных оценивается как стабильное, без ухудшений.

В пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана «Казанским ведомостям» сообщили, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением. Их транспортировка была совершена в кратчайшие сроки благодаря чётким действиям медицинских сотрудников.