В Татарстане задержана торговавшая младенцами безработная женщина 

В Зеленодольске сотрудники Следственного комитета России и московские полицейские задержали 40-летнюю безработную женщину, которую подозревают в торговле младенцами. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал собственный источник.

По версии следствия, женщина в период с 2011 по 2018 год передала восемь младенцев, рожденных от суррогатных матерей гражданину Филиппин за 32 млн рублей. Действовала она на территории Московской области.

Следствие также полагает, что в преступной схеме были задействованы крупные фирмы и сотрудники органов ЗАГС, которые регистрировали детей для перемещения за границу.

В январе прошлого года в Московской области было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» после гибели младенца в одной из квартир в поселке ВНИИССОК. Затем дело было переквалифицировано на более тяжкую статью и передано в центральный аппарат Следкома РФ. Тогда были задержаны 8 человек.

По предварительным данным, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился в квартире с няней и тремя другими младенцами, также рожденными от суррогатных матерей. Следствие полагает, что там их держали в ожидании, пока их биологические родители оформят документы.