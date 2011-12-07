В Татарстане росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку, заблокированную в автомобиле

Во время патрулирования в районе проспекта Усманова, к сотрудникам Росгвардии РТ обратилась встревоженная девушка. В ее машине запертой оказалась ее малолетняя родственница. Девушка посадила ребенка в детское кресло, пристегнула ремни безопасности и собиралась сесть в водительское кресло, как внезапно внутри салона сработали замки. Ключи от машины остались внутри салона. Ребенку грозила реальная опасность. При помощи подручных средств сотрудники вневедомственной охраны смогли открыть дверь машины и вызволить девочку. Дав ей попить воды и умыться, и убедившись, что все хорошо, росгвардейцы продолжили патрулирование, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии РТ.