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В Татарстане росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку, заблокированную в автомобиле

В Набережных Челнах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии РТ спасли малышку, которая оказалась запертой в машине на солнцепеке в 37-градусную жару.

Во время патрулирования в районе проспекта Усманова, к сотрудникам Росгвардии РТ обратилась встревоженная девушка. В ее машине запертой оказалась ее малолетняя родственница. Девушка посадила ребенка в детское кресло, пристегнула ремни безопасности и собиралась сесть в водительское кресло, как внезапно внутри салона сработали замки. Ключи от машины остались внутри салона. Ребенку грозила реальная опасность. При помощи подручных средств сотрудники вневедомственной охраны смогли открыть дверь машины и вызволить девочку. Дав ей попить воды и умыться, и убедившись, что все хорошо, росгвардейцы продолжили патрулирование, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии РТ. 

КВ
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