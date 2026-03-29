«Ак Барс» одолел «Трактор» во втором овертайме, счет в серии - 3:1

Спорт
29 марта 2026  19:34

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Казанцы в гостях обыграли хозяев со счетом 3:2 во втором овертайме. Серия до четырех побед теперь в руках «Ак Барса» — 3:1.

Счет в матче открыл Джош Ливо, реализовав большинство на третьей минуте. Однако в середине первого периода гости ответили двумя шайбами подряд: отличились Дмитрий Яшкин и Артем Галимов. В середине второго периода Максим Джиошвили вновь уравнял шансы, также забросив в численном преимуществе.

В первом овертайме гол «Трактора» был отменен из-за помехи вратарю. Во второй дополнительной 20-минутке судьбу встречи решил Илья Сафонов, поразивший ворота на 92-й минуте.

Стоит отметить, что в составе казанцев всю игру провел вратарь Максим Арефьев, заменивший Тимура Билялова. Следующий матч серии пройдет 31 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» одолел «Трактор» во втором овертайме, счет в серии - 3:1
