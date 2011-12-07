В челнинском ковидном госпитале погиб мужчина, выпрыгнув из окна третьего этажа

В Набережных Челнах погиб пациент ковидного госпиталя, выпрыгнув из окна третьего этажа. Ранее из больницы скорой помощи мужчина был переведён в госпиталь с алкогольным опьянением и по подозрению в заражении коронавирусом, сообщают «Челнинские известия».

Ночью после прибытия в госпиталь мужчина открыл окно в коридоре больницы и выпрыгнул с третьего этажа. Медработники попытались спасти мужчину, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отмечается, что происшествие случилось ещё 17 июля.