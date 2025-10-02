Индия планирует открыть генеральное консульство в Казани

2 октября 2025  10:11

Правительство Российской Федерации одобрило инициативу Индии об открытии генеральных консульств в Казани и Екатеринбурге. Соответствующее предложение было поддержано Министерством иностранных дел РФ в начале сентября, сообщает РБК Татарстан.

Создание новых дипломатических представительств, по оценке МИД России, будет способствовать развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, увеличению туристических потоков и повышению доступности консульских услуг для граждан обеих стран.

Эксперты расценивают это решение как свидетельство ожидаемого расширения присутствия индийского бизнеса в регионах России. Открытие консульства в Казани создаст дополнительные возможности для установления деловых контактов, развития совместных проектов в различных отраслях промышленности и активизации научно-технического сотрудничества.

