Индия стала ключевым партнером Татарстана в агроэкспорте

Республика
8 октября 2025  23:06

На международном форуме «TIME: Россия — Индия» в Казани обсудили перспективы торгового сотрудничества в агропромышленной сфере. Заместитель министра сельского хозяйства Татарстана Рустем Гайнуллов сообщил, что Индия заняла первое место среди импортеров агропродукции республики с долей 23.2% в общем объеме экспорта.

В ходе круглого стола эксперты проанализировали практические аспекты выхода на индийский рынок, включая логистические схемы, сертификационные требования и меры государственной поддержки экспортеров. Особое внимание было уделено потенциалу наращивания поставок молочной продукции, мясных изделий и продуктов переработки.

Гайнуллов подчеркнул, что сотрудничество с Индией соответствует задачам национального проекта «Экспорт» и способствует укреплению международного позиционирования Татарстана как надежного торгового партнера. В прошлом году экспорт агропромышленной продукции республики в Индию достиг 109.2 млн долларов США.

