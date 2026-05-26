Иннополис приглашает на день рождения: Найк Борзов, СТРИО и вечеринка на площади Университета

26 мая 2026  10:21
Автор:
Владислав Косолапкин

11 июня город Иннополис отметит свой день рождения большим летним фестивалем «INNO». Гостей ждут музыкальная программа, активности для детей и взрослых, гастрономическая зона и первая вечеринка под открытым небом на площади Университета. Вход свободный.

Музыкальная программа в этом году построена на контрастах. Хедлайнерами станут группа СТРИО — одна из новых звёзд инди-сцены, и легенда русского рока Найк Борзов. Кроме того, на сцену выйдут сами жители Иннополиса вместе с казанским проектом «Кружок хора». Завершится праздник афтепати, где выступит казанский диджей DJ BubbleGum B.

Полное расписание:

— 17:00 — старт фестиваля
— 17:20 — детская программа с мыльными пузырями
— 18:00 — выступление локальной группы из Иннополиса (участник определится по итогам отбора)
— 18:40 — «Кружок хора»
— 19:00 — группа СТРИО
— 20:00 — Найк Борзов
— 21:00 — вечеринка с DJ BubbleGum B.

