Закрепить таланты в республике: Павлова о кадровом потенциале олимпиадников

26 мая 2026  10:25

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова прокомментировала успех татарстанских школьников на Всероссийской олимпиаде (269 победителей и призеров, 4-е место в стране). По ее словам, лидерство республики дает не только имиджевое преимущество, но и возможность сформировать уникальный кадровый резерв. Нынешние олимпиадники, убеждена она, в будущем смогут обеспечить прорыв в междисциплинарных и инженерных сферах.

Павлова подчеркнула, что спрос будет не просто на образованных, а на элитных специалистов, способных создавать критически важные разработки. При этом, вспомнив призыв Раиса Татарстана Рустама Минниханова, она отметила: закрепить талантливую молодежь в регионе можно только созданием высокотехнологичных рабочих мест с интересными и сложными задачами.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова добавила, что за каждым дипломом стоит колоссальный труд ребенка, поддержка семьи и профессионализм педагогов. Директор Лицея Иннополис Арман Костанян назвал результаты олимпиадников показателем системной работы в сфере образования и частью образовательной культуры.

