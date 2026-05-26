В Татарстане открыли горячую линию для туристов и путешественников

В Татарстане с 25 мая по 7 июня 2026 года работает специальная горячая линия для туристов. Организаторами выступили Управление Роспотребнадзора по РТ и республиканский Центр гигиены и эпидемиологии. Жители и гости региона могут бесплатно получить консультацию по защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим нормам, качеству услуг в гостиницах и ресторанах, а также рекомендации о том, как вести себя в жару, безопасно питаться и купаться. Подробную информацию можно получить по номерам: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно), (843) 221-90-16 (будни с 9:00 до 17:00) или в управлении Роспотребнадзора по РТ в рабочие часы.