Иностранные спецслужбы активно вербуют российских подростков через интернет

В разных регионах России зафиксированы случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами для совершения преступлений. За поджоги объектов инфраструктуры злоумышленники предлагают молодым людям от 5 до 30 тысяч рублей.

Кто становится жертвой вербовщиков?

Чаще всего мишенью становятся подростки 15-18 лет из неблагополучных семей, активные пользователи соцсетей. Многие не осознают серьезности последствий своих действий.

Реальная история

В январе в Ивановской области задержали 19-летнего парня, который за 30 тысяч рублей поджег базовую станцию по заданию вербовщика. Деньги ему были нужны для покупки игровой приставки. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Важные правила безопасности для подростков:

Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет

Предложения "легких денег" в интернете всегда связаны с преступлениями

Вербовщики используют психологическое давление и шантаж

Любое действие по указанию вербовщиков - это пособничество террористам

О всех подозрительных предложениях нужно немедленно сообщать родителям или учителям

Помните: соглашаясь на такие предложения, подростки не только губят свою жизнь, но и совершают предательство по отношению к своей стране и близким. Сообщение о любых подозрительных контактах может предотвратить серьезные преступления.