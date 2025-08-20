Ирина Волынец сообщила о более чем двукратном росте многодетных семей в РТ

Согласно данным, представленным уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ириной Волынец, республика сохраняет лидерские позиции в сфере образовательной инфраструктуры и поддержки семей. В преддверии нового учебного года в регионе функционирует 1935 дошкольных учреждений, где воспитываются около 194 тысяч детей, и 1402 школы с контингентом более 510 тысяч учащихся.

Особое внимание уделяется организации питания школьников — порядка 90 тысяч учеников обеспечены полноценным горячим питанием, при этом большинство младшеклассников получают двухразовое питание. Этот показатель значительно превышает среднероссийские значения.

Волынец отдельно отметила демографические успехи республики: за последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,4 раза — с 24,4 до 58,8 тысяч. Такой рост свидетельствует об эффективности мер социальной поддержки, включая адресные программы помощи и развитие инфраструктуры.

«Развитие системы детства и семейная политика находятся на личном контроле Раиса Республики Рустама Минниханова, — подчеркнула детский омбудсмен. — Это позволяет комплексно решать вопросы качества образования, здоровья детей и социального благополучия семей».