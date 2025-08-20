Ирина Волынец сообщила о более чем двукратном росте многодетных семей в РТ

news_top_970_100
Республика
20 августа 2025  16:35

Согласно данным, представленным уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ириной Волынец, республика сохраняет лидерские позиции в сфере образовательной инфраструктуры и поддержки семей. В преддверии нового учебного года в регионе функционирует 1935 дошкольных учреждений, где воспитываются около 194 тысяч детей, и 1402 школы с контингентом более 510 тысяч учащихся.

Особое внимание уделяется организации питания школьников — порядка 90 тысяч учеников обеспечены полноценным горячим питанием, при этом большинство младшеклассников получают двухразовое питание. Этот показатель значительно превышает среднероссийские значения.

Волынец отдельно отметила демографические успехи республики: за последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,4 раза — с 24,4 до 58,8 тысяч. Такой рост свидетельствует об эффективности мер социальной поддержки, включая адресные программы помощи и развитие инфраструктуры.

«Развитие системы детства и семейная политика находятся на личном контроле Раиса Республики Рустама Минниханова, — подчеркнула детский омбудсмен. — Это позволяет комплексно решать вопросы качества образования, здоровья детей и социального благополучия семей».

news_right_column_240_400
Новости
Ирина Волынец сообщила о более чем двукратном росте многодетных семей в РТ
В Казани продлят работу общественного транспорта из-за «Новой волны»
В Татарстане запустили первый завод по производству картофеля фри
В Казанском Кремле открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой
В Мензелинском районе РТ изымут 5 участков для расширения трассы М-7
Участники урбанистического форума исследовали набережную Кабана во время утренней пробежки
Айдар Салимгараев раскрыл ключевые тренды потребления контента в РТ
Сотрудники ГАИ в Казани оперативно доставили в больницу ребенка с травмой