Искусственный интеллект для инвестиций и как объект вложений: программа РВФ-2026

Основные дни форума XX Российского венчурного форума пройдут 9 и 10 апреля в «Казань Экспо». В центре внимания — технологическое лидерство. На пленарном заседании выступят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Агентства по технологическому развитию Максим Колесников.

Об этом рассказал на брифинге В Кабмине РТ директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Визионерский доклад представит вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Рейтман. Он расскажет о развитии искусственного интеллекта в России и о том, на что стоит делать ставки инвесторам.

Историю успеха расскажет генеральный директор RTSIM Айрат Мухамедзянов — о том, как он прошёл путь от идеи до глобального масштабирования.

Искусственный интеллект и семейные офисы

Отдельный упор в программе сделан на искусственный интеллект — как предмет инвестиций и как инструмент для самого процесса инвестирования.

Впервые в программе форума появились сессии с участием семейных офисов (фэмили офисов). Это новая форма управления личными капиталами состоятельных людей, которые всё чаще рассматривают венчурные и прямые инвестиции как отдельное направление.

Молодёжный день и «100 лидеров»

Второй день форума позиционируется как молодёжный. Ключевое событие — запуск первого модуля программы «100 лидеров». Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки России, Министерства по делам молодёжи РТ и Торгово-промышленной палаты РТ.

150 стартапов на выставке и 210 проектов на питч-сессиях

В этом году на форум подали более 1300 заявок от стартапов. Организаторы отобрали 150 проектов для участия в экспозиции. Всего в питч-сессиях выступят 210 проектов (часть из них прошла дополнительный отбор на платной основе).

Выставка распределена по направлениям национальных проектов технологического лидерства. 24 проекта приехали из-за рубежа — они будут искать партнёров и инвестиции в России.