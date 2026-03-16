Истории татарстанских предпринимателей появятся на билбордах региона

news_top_970_100
Республика
16 марта 2026  12:10

Семейная казанская кондитерская-студия «Медовик» вошла в число победителей всероссийского конкурса «Амбассадоры перемен», организованного Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С 15 по 30 марта истории лучших предпринимателей разместят на билбордах в своих регионах. Всего на конкурс поступило более 220 заявок из 36 регионов. Приём историй продлили до 30 марта — их также добавят на интерактивную карту на платформе МСП.РФ.

Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету и рассказать об особенностях своего бизнеса на странице конкурса.

Консультации по мерам поддержки в Татарстане доступны по телефону: 8 (843) 524-90-90.

news_right_column_240_400
Новости
