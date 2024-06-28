Июльские перемены: татарстанцам объяснили, как изменятся правила для финансов

С июля 2024 года вступают в силу важные финансовые изменения, которые коснутся заемщиков, клиентов финансовых организаций и всех, кто пользуется банковскими переводами.

Основными нововведениями станут:

Новый порядок погашения кредитов: в приоритете – основной долг.

С 1 июля банки и МФО обязаны списывать платежи по кредитам по-новому. Сначала будут гаситься пропущенные взносы, затем – текущий платеж, и только потом – штрафы и пени. Это поможет заемщикам быстрее выбираться из долговой ямы и избежать лавинообразного роста просрочки. Важно: правило действует только для договоров, заключенных после 1 июля.

Жалобы в финансовые организации: 15 дней на ответ.

С 1 июля у банков, МФО, страховых и других финансовых организаций будет 15 рабочих дней на ответ по жалобам клиентов. Если информации не хватает, срок могут продлить до 25 дней. Подать претензию можно письменно, по электронной почте или через онлайн-сервисы. Если ответа нет или он не устраивает, надо обратиться в Банк России.

Кредиты станут менее доступны: ужесточение оценки долговой нагрузки.

С 1 июля банки будут строже оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков. Если ваш показатель ПДН (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам) превышает 50%, получить новый кредит станет сложнее.

Стоп мошенникам: банки будут блокировать переводы на подозрительные счета.

С 25 июля все банки обязаны проверять реквизиты получателей переводов по базе мошеннических счетов. Если перевод покажется банку подозрительным, он будет заблокирован на 2 дня. За это время можно отменить операцию. Если этого не сделать, деньги уйдут получателю, и банк не будет нести ответственности.