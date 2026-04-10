Из-за снегопада в Татарстане ограничили движение на нескольких трассах

По данным Госавтоинспекции, из-за обильных осадков и плохой видимости введены временные ограничения для автобусов и грузового транспорта. Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и не пользоваться личным авто без крайней необходимости.

Ограничения действуют с 8:30 на участке трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (с 131-го по 249-й километр, от Чистополя до Альметьевска). Ранее, с 8:00, было введено ограничение для всех видов транспорта на трассе Алексеевское — Альметьевск (с 114-го по 143-й километр).

Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий. В экстренных случаях можно обращаться по телефону 8(843)5333888.