Как строительство казанского предприятия спасло озера от исчезновения

Итоги научного исследования биологического разнообразия казанского лесопарка «Лебяжье» подвели на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Этим исследованием с мая по сентябрь занимались 25 ученых из Академии наук РТ, КФУ и Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Руководитель исследования, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов весьма подробно рассказал о флоре и фауне этого любимого горожанами места отдыха. Обыватели могли бы сделать для себя некоторые открытия. Например, средний возраст деревьев здесь составляет от 80 до 120 лет. Конечно, если сравнивать с другими лесами Татарстана, то он не покажется солидным. Но тем не менее вокруг Лебяжьих озер - полноценный лес.

Также Иванов отметил, что на территории лесопарка обнаружено 383 растения, а это 23,8% от всех видов, которые есть в Татарстане на сегодня. Причем порядка 30 из них относятся к редким.

Фауна лесопарка «Лебяжье» тоже отличается разнообразием. Например, здесь обитает пять видов редких, практически исчезающих рукокрылых. Плюс три вида земноводных и четыре вида пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу РТ.

А всего тут 210 видов птиц и 37 - млекопитающих. Не исключены встречи с лосем или кабаном. Впрочем, директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Алексей Павлов в своем выступлении подчеркнул, что эти животные появляются в лесопарковой зоне «Лебяжье» только эпизодически, в основном перебегают из заповедника. Сам Павлов уже в течение 30 лет отслеживает изменения фауны данного лесопарка, хотя это и не его вотчина. Он отметил, что здесь фауна гораздо беднее, чем в заповеднике. Сказывается соседство с большим городом: большинство животных боятся людей и машин на дорогах.

А что касается экологического состояния лесопарка, то ученые признали его вполне удовлетворительным. И это несмотря на соседство с таким крупным предприятием, как «Казаньоргсинтез», - между ними всего около полутора километров. Иванов даже назвал это добрососедством. Он сослался на наличие в этих местах природных индикаторов чистоты воздуха. Например, один из видов мха - неккера перистая - может расти только там, где низкий уровень загрязнения атмосферы.

Более того, Иванов поведал одну историю, которую можно назвать своеобразной сенсацией. Во всяком случае, она может удивить уверенных в том, что антропогенная нагрузка способна только губить живую природу. «Если углубиться в историю, то в начале 20-го века на той территории, где сегодня располагается «Казаньоргсинтез», были поля и деревни. На этих полях крестьяне выращивали гречиху. Чтобы отводить воду с полей, они прорыли большую канаву. В 2014 году канал превратился в огромный овраг длиной два километра. Огромные массы грунта и ила, стекая по склону, разделили некогда единое Глубокое озеро, образовалось два водоема», - рассказал ученый. Получается, строительство этого предприятия в 50 - 60-х годах спасло от заиления уникальный комплекс Большого и Малого Глубоких озер - соседей Лебяжьих. Развитие производства оказалось полезным для биоразнообразия.

Но все эти рассказы были лишь предисловием к презентации нового объекта для экологического туризма. В частности, Институт развития городов РТ планирует запустить экотропу от парка Урицкого до храма всех религий. И частично она как раз будет проходить через лесопарк «Лебяжье», местами - по границе санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтеза». На территории планируемой экотропы и прилегающих участках произрастает 17 видов растений, обитает 43 вида птиц, пять видов млекопитающих. Если посчастливится, здесь можно будет встретить тех же лосей.

Оборудуют эту экотропу не раньше лета следующего года. А пока можно гулять вдоль Лебяжьих озер.