Как утилизировать ТКО в Татарстане: обмен опытом для развития отрасли

Мероприятие соберет экспертов из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных вопросов в сфере обращения с отходами. О деталях рассказала первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

По ее словам, мероприятие проходит в ключевой момент, когда реформа обращения с ТКО активно развивается. «Конференция идет в ногу с реформой в сфере ТКО. С каждым годом растет не только актуальность обсуждаемых тем, но и география участников», - отметила она. Кстати, в этом году на конференции ожидаются делегации из Белоруссии, Китая, Азербайджана и Узбекистана. Для сравнения, в прошлый раз из зарубежных стран участвовала только Белоруссия.

«Главная цель - обмен опытом. Мы обсуждаем, как выстроены системы в разных регионах и странах, что можно внедрить у нас и чем мы сами можем поделиться», - пояснила Лариса Хабибуллина.

К примеру, в Нижегородской области постепенно уже внедряется раздельный сбор мусора. И это даже отражается на тарифной политике. Пока тарифы корректируются только для юридических лиц.

Татарстан - один из немногих регионов, где объемы вывозимого на полигоны мусора все еще учитывают не по массе, а в кубометрах. Что, по словам Хабибуллиной, сопровождается некоторыми трудностями. И это только одна из многих тем для обсуждения.

Но ключевой темой, отметила спикер, будет все-таки раздельный сбор и методы его скорейшего внедрения.

Конференция пройдет в два этапа. Сначала эксперты оценят опыт Татарстана в переработке различных видов ТКО, увидев процесс своими глазами. А 22 августа в Казани обсудят конкретные решения и кейсы в рамках пленарного заседания и круглых столов. Такой формат позволяет не только изучить теорию, но и сразу перейти к обсуждению реальных проектов.

Хабибуллина рассказала и про практические результаты от предыдущих конференций. Так, в Татарстане удалось добиться значительных улучшений: увеличился охват населенных пунктов, где организован вывоз ТКО, выросла собираемость платежей за эту услугу, медленно, но тем не менее внедряются эффективные практики транспортировки мусора.

Участие зарубежных делегаций показывает, что тема сбора и вывоза ТКО актуальна на международном уровне.

Опыт других стран помогает находить нестандартные решения, особенно в вопросах переработки и снижения экологической нагрузки. Итоги конференции могут повлиять не только на политику Татарстана, но и на развитие

отрасли в целом.

Заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь также поделился своим мнением относительно пользы от данной конференции. В частности, он обратил внимание на одну проблему, которая, по его словам, характерна только для нашего региона. Регоператор по обращению с ТКО выставляет счета за вывоз мусора жителям некоторых населенных пунктов, в которых эта услуга по факту никогда не оказывалась. Там не было организовано даже мешочного сбора. Причем счета выставлялись ретроспективно - сразу за три последних года. Речь идет о районах, прилегающих к столице республики.

Разумеется, был поток жалоб от жителей в разные инстанции. Андрей Розенталь отметил, что ФАС удалось отстоять здравый смысл. В том числе и через суды.

Чтобы подобного не наблюдалось впредь, и нужны такие конференции.