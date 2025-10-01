Как в Казани отметят праздник всех учителей

Международный день учителя отмечается 5 октября. В системе образования Казани сегодня трудятся почти 34 тысячи человек, из них 17,5 тысячи - педагоги, работающие в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Как Казань готовится к празднику, рассказал на «деловом понедельнике» заместитель начальника управления образования исполкома города Андрей Мачин. Во-первых, по традиции поздравления будут размещены на городских билбордах и медиафасадах. Причем с фотографиями лучших педагогов. По словам Мачина, в этом году к инициативе присоединилась и «Ак Барс Арена»: на ее огромном медиафасаде также поздравят учителей. А на казанской телебашне загорится праздничная подсветка.

В этом году будет расширена ежегодная акция «Открытка учителю». Суть ее в том, что горожане создают открытки для учителей, воспитателей детсадов и педагогов дополнительного образования со всего Татарстана. Акция пройдет 4 октября в парке «Елмай» совместно с «Почтой России».

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, присоединившись к поздравлениям, от себя добавил: «По мере возможности мы стараемся создавать дополнительные стимулы в виде грантов для учителей, которые поддерживают марку казанского образования. Для них создаются хорошие условия для работы. Конечно, хорошее оборудование не заменит хорошего учителя, но хороший учитель плюс оборудованный кабинет - это беспроигрышная формула».

Мачин в преддверии праздника рассказал о поддержке педагогов со стороны города и республики. Так, уже в текущем учебном году в школах обновят кабинеты труда и ОБЖ за счет федеральных грантов, а в планах на следующий год - оснащение кабинетов физики, изо и музыки. Также в этом году 37 казанских методистов получили грантовую поддержку для реализации своих проектов в рамках республиканского конкурса «Наш лучший методист».

Общая сумма гранта составила 5,55 миллиона рублей. Кроме того, в городе готовится положение о введении новых грантов, направленных на поддержку молодых педагогов. Около 50 специалистов смогут получить по 30 тысяч рублей на повышение квалификации и профессиональное развитие.