Как защититься от мышиной лихорадки на даче: советы Роспотребнадзора РТ

9 апреля 2026  08:47

С началом дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую переносят грызуны. Вакцины от этой инфекции не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики. На пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина дала несколько рекомендаций.

При обнаружении следов грызунов рядом с продуктами их необходимо утилизировать. Всю еду следует плотно упаковывать и закрывать, чтобы защитить от мышей.

Перед началом уборки в загородном доме нужно надеть плотную одежду, респиратор и перчатки. Уборку проводить только влажным способом с применением хлорки или дезинфицирующих средств. Одежду следует снимать перед едой.

Обработке подлежат все помещения, включая подвал и чердак. На участке необходимо убрать валежник, сухостой и траву. Также важно регулярно проветривать комнаты. Соблюдение этих правил поможет снизить риск заражения.

