Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане

Для оформления страховой пенсии по старости жителям Татарстана необходимо накопить 15 лет страхового стажа. Помимо работы, в этот стаж могут быть включены и другие периоды жизни.

В стаж засчитывается время ухода за ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Также учитывается уход за детьми-инвалидами, инвалидами I группы или людьми старше 80 лет, если при этом выплачивается компенсация.

Прохождение срочной военной службы также включается в стаж. Если супруг военнослужащего-контрактника не мог трудоустроиться по месту службы, этот период может быть учтен, но не более пяти лет.

В стаж входят и другие обстоятельства: получение пособия по безработице во время нетрудоспособности, необоснованное отстранение от должности или содержание под стражей с последующей реабилитацией.

Обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, пройденное до 2002 года, также включается в страховой стаж, пишет «Татар-информ».