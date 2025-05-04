Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане

news_top_970_100
Республика
4 мая 2025  13:27

Для оформления страховой пенсии по старости жителям Татарстана необходимо накопить 15 лет страхового стажа. Помимо работы, в этот стаж могут быть включены и другие периоды жизни.

В стаж засчитывается время ухода за ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Также учитывается уход за детьми-инвалидами, инвалидами I группы или людьми старше 80 лет, если при этом выплачивается компенсация.

Прохождение срочной военной службы также включается в стаж. Если супруг военнослужащего-контрактника не мог трудоустроиться по месту службы, этот период может быть учтен, но не более пяти лет.

В стаж входят и другие обстоятельства: получение пособия по безработице во время нетрудоспособности, необоснованное отстранение от должности или содержание под стражей с последующей реабилитацией.

Обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, пройденное до 2002 года, также включается в страховой стаж, пишет «Татар-информ».

news_right_column_240_400
Новости
В «Казанском марафоне» поучаствовало свыше 35 тысяч человек
Никита Шлейхер выиграл серебро Суперфинала Кубка мира
Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане
Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане
«Вальс Победы» в Нижнекамске: студенты возродили атмосферу военных лет
Казань готовится к Параду Победы: как прошла генеральная репетиция
Первый победный парад в Берлине: как это было
Первый победный парад в Берлине: как это было
Татарстан выполнил 48% годового плана по вводу жилья
В Казани ограничат движение по улице Муштари из-за реконструкции коммуникаций