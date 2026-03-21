«КАМАЗ» разобрался с «Черноморцем» в домашнем матче Первой лиги

21 марта 2026  23:35

В Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» завершилась встреча 25-го тура Первой лиги, в которой хозяева поля принимали новороссийский «Черноморец». Итоговый счет — 3:1 в пользу челнинцев.

Гости открыли счет уже на пятой минуте: отличился Олег Николаев. Однако «КАМАЗ» быстро восстановил равновесие — на 19-й минуте Мухаммад Султонов сравнял цифры на табло. Еще до перерыва Руслан Аюкин вывел хозяев вперед, а на 90-й минуте Андрей Солодухин поставил точку в матче, оформив разгром.

После 25 сыгранных туров «КАМАЗ» набрал 37 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Черноморец» с 28 баллами располагается на 13-й позиции.

«КАМАЗ» разобрался с «Черноморцем» в домашнем матче Первой лиги
Рустем Гарипов: Пусть «КВ» и впредь остаются надежным источником достоверной информации
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев: Желаю вам не останавливаться на достигнутом