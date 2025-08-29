Kazan Digital Week 2025 соберет участников из 50 стран

Международный форум Kazan Digital Week 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября, подтвердил статус ключевого события в цифровой индустрии. На мероприятие зарегистрировались более 5,8 тысяч участников из 50 стран, включая официальные делегации десяти иностранных министерств.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил, что форум стал крупнейшей платформой для диалога и инноваций. В программе — выступления 622 утвержденных спикеров, марафон хакатонов при поддержке «Татнефти» и КФУ, а также выставка 60 стартапов из России и зарубежья.

Особое внимание уделено молодежной составляющей: международный акселератор получил 155 заявок из 23 стран. Торжественное открытие проведет космонавт Антон Шкаплеров.

Как подчеркнул министр цифрового развития России Максут Шадаев, форум демонстрирует растущую роль Татарстана как центра цифровой трансформации.