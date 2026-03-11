Kazan Digital Week – 2026 пройдёт в Казани с 29 по 31 октября

Международный форум состоится в «Казань Экспо». Распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мероприятие объединит десять тематических направлений: от кибербезопасности и финтеха до цифровых технологий в образовании, медицине и сельском хозяйстве. Участников ждут выставки, хакатоны и деловая программа.

Оргкомитет форума возглавили министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и президент АН РТ Рифкат Минниханов.

В рамках форума запланирован хакатон Kazan Digital Legends. Уже 12–13 марта пройдёт «ЭкоХак», посвящённый поиску технологических решений для борьбы с микропластиком в океане.

Регистрация на форум уже открыта.