Kazan Digital Week – 2026 пройдёт в Казани с 29 по 31 октября

news_top_970_100
Город
11 марта 2026  14:27

Международный форум состоится в «Казань Экспо». Распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мероприятие объединит десять тематических направлений: от кибербезопасности и финтеха до цифровых технологий в образовании, медицине и сельском хозяйстве. Участников ждут выставки, хакатоны и деловая программа.

Оргкомитет форума возглавили министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и президент АН РТ Рифкат Минниханов.

В рамках форума запланирован хакатон Kazan Digital Legends. Уже 12–13 марта пройдёт «ЭкоХак», посвящённый поиску технологических решений для борьбы с микропластиком в океане.

Регистрация на форум уже открыта.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ ограничили ввоз скота и кормов из-за вспышек болезней в других регионах
Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Италии
Kazan Digital Week – 2026 пройдёт в Казани с 29 по 31 октября
В Верхнеуслонской ЦРБ назначен новый главный врач
«Динамо-Ак Барс» стартовало в плей-офф с победы
В РТ готовятся к паводку и пожароопасному сезону: особое внимание - энергобезопасности
Ак Барс Банк продлил акцию с бонусом для пенсионеров
Срок льготной парковки для электромобилей в Казани ограничили двумя годами