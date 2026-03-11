Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Италии

11 марта 2026  15:36

Президент России направил поздравления горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнице Анастасии Багиян, завоевавшим золото на XIV Паралимпийских зимних играх.

Ворончихина победила в супергиганте в классе LW 6/8-2. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил её мастерство, победный настрой и поблагодарил тренеров.

Анастасия Багиян стала первой в спринтерской гонке классическим стилем в классе NS1. Путин подчеркнул, что её уверенная победа — результат отличной подготовки, силы духа и вклад в развитие паралимпизма.

Обе спортсменки выступали под национальным флагом России.

