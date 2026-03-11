В РТ ограничили ввоз скота и кормов из-за вспышек болезней в других регионах

11 марта 2026  15:50

На заседании республиканского штаба первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов сообщил об ухудшении эпизоотической обстановки в ряде субъектов РФ. Особую тревогу вызывают заболевания крупного рогатого скота.

Гарипов поручил исключить ввоз животных и кормов на территорию республики из других регионов, а также усилить контроль за перемещением скота между муниципальными районами. Руководителей хозяйств и владельцев личных подворий призвали соблюдать закрытый режим содержания, усилить биологическую защиту, проводить дезинфекцию транспорта и обеспечить работу санпропускников.

