Казань готовится к 17-му международному турниру по брейкингу «Комбонейшн»

13 августа 2025  17:47

С 20 по 24 августа столица Татарстана примет крупнейший в России фестиваль уличной культуры «Комбонейшн». Мероприятие, не имеющее аналогов в мире, соберет более 3000 участников из 90 городов России и зарубежья.

Турнир пройдет на ключевых площадках города, включая Дворец единоборств «Ак Барс» и экстрим-парк «УРАМ». В программе – соревнования по 10 танцевальным номинациям, граффити-батлы и мастер-классы от мировых звезд брейкинга. Особое внимание привлечет масштабный флешмоб в честь 80-летия Победы с установкой рекорда по массовому исполнению элемента air twist.

Организаторы подчеркивают, что «Комбонейшн» – это не просто соревнования, а живое сообщество единомышленников, развивающих уличную культуру. В этом году мероприятие проходит при поддержке федеральных и республиканских ведомств, включая Росмолодежь и Министерство по делам молодежи Татарстана.

Как медики и пациенты вписали себя в историю
Mazapark Казань - лучший парк аттракционов для всей семьи в столице Татарстана
