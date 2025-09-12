Казань и Тамбов свяжет новый регулярный автобусный маршрут

С 14 сентября 2025 года открывается прямое автобусное сообщение между Казанью и Тамбовом. Рейсы будут выполняться еженедельно с автовокзала «Восточный» в столице Татарстана через города Буинск, Сызрань и Пензу.

Согласно расписанию, утвержденному Министерством дорожного хозяйства и транспорта РТ, отправление из Казани запланировано на 19:00 каждое воскресенье. Продолжительность поездки составит 15 часов. Обратное направление из Тамбова будет обслуживаться с автовокзала «Северный» по понедельникам в 17:00.