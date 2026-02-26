Казань перевыполнила туристический план и поставила новую цель: 7 млн гостей к 2030 году

В 2025 году столицу Татарстана посетили 5,1 миллиона туристов. Это рубеж, который изначально планировалось достичь только к 2030 году. Об этом на сессии Казгордумы сообщил мэр Ильсур Метшин.

Теперь целевые показатели скорректированы. К 2030 году город планирует принимать до 7 млн путешественников, а оборот туристической отрасли должен достигнуть 100 млрд рублей в год.

Туризм становится одной из ключевых точек роста экономики. Летом загрузка отелей доходит до 90%, что стимулирует развитие гостиничной сети. В 2025 году в Казани открылись три новых объекта, номерной фонд пополнился на 500 единиц. Сегодня в городе работают 238 средств размещения с почти 8,8 тыс. номеров и 17,8 тыс. мест.