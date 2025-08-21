Казань подтверждает статус федеральной площадки для диалога о развитии городов

Проведение в столице Татарстана сразу двух крупных форумов — Всероссийского форума малых городов и молодежного форума «Молодежь и городская среда» — свидетельствует о высоком доверии федеральных властей к региону. Как заявил замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, выбор Казани в качестве площадки не случаен: «Республика демонстрирует исключительные компетенции в организации мероприятий федерального уровня».

Ключевой темой форума стал обмен практиками между муниципалитетами. «Когда глава города понимает, как создать современный и самобытный дизайн-код — это уже прорыв», — отметил Ересько, приведя пример, когда целая делегация из одного региона приехала перенимать казанский опыт.

Отдельное внимание уделено молодежным инициативам. Замминистра напомнил о рекордном участии 230 тысяч волонтеров во всероссийском голосовании по благоустройству и о конкурсе студенческих проектов, лучшие из которых уже вышли на федеральный уровень.

В рамках форума также представлен инновационный проект — детский иллюстрированный путеводитель «Привет, Татарстан!», созданный к 10-летию программы развития общественных пространств республики. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч участников, включая архитекторов, урбанистов и представителей власти из разных регионов России.