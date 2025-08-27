Казань получила международную награду за вклад в развитие «Великого чайного пути»

27 августа 2025  11:02

С 25 по 27 августа в китайском городе Хух-Хото прошло международное совещание, посвящённое возрождению и развитию «Великого чайного пути» — исторического торгового маршрута, связывавшего Азию и Европу. В числе участников — делегация из Казани, которая представила туристический потенциал столицы Татарстана и подчеркнула её значимую роль в культурно-историческом контексте древнего торгового шляха.

Как сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат городской Думы Дарья Санникова, в ходе форума казанские представители презентовали уникальные локальные ивенты, включая фестиваль «Казанский завтрак», а также традиции татарского чаепития — важную часть повседневной культуры и гостеприимства региона. Особое внимание было уделено исторической связи Казани с чайными караванами, проходившими через Поволжье в XIX–начале XX века.

Кульминацией участия Казани в совещании стало вручение городу ордена Международного союза «Великий чайный путь» — высокой награды за вклад в сохранение культурного наследия и развитие маршрутов исторического туризма. 

