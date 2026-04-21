Казань получила всероссийскую премию «Служение» за стратегию межнационального согласия

21 апреля 2026  18:04

Столица Татарстана стала лауреатом первой степени Всероссийской муниципальной премии «Служение». Победа одержана в номинации «Единство народов России – сила страны» с проектом стратегии мэра Ильсура Метшина под названием «Единство в многообразии». Об этом сообщили в пресс-службе казанской мэрии.

В городе сегодня мирно сосуществуют представители 115 национальностей. За последние пять лет здесь реализовано более трехсот инициатив по сохранению родных языков и культурных традиций, которые органично вплелись в повседневную жизнь горожан.

Награду из рук вице-премьера России Татьяны Голиковой получил Ильсур Метшин. Градоначальник подчеркнул, что совместно с командой и при поддержке Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова делает все, чтобы Казань оставалась общим домом для людей разных национальностей, и назвал это главным богатством города.

Премия организована Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при содействии Администрации Президента РФ.

