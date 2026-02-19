Казань приближается к двум месячным нормам снега: вывезено уже более 1,1 млн тонн

За минувшие сутки на улицы столицы Татарстана вышли больше тысячи единиц спецтехники и почти 660 дорожных рабочих. Им удалось вывезти 28,6 тысячи тонн снега и израсходовать 274 тонны противогололёдных материалов. Февраль в Казани уже перевыполнил месячную норму осадков — выпало 196%.

Днём работы продолжатся: на линии выйдут 582 машины и 576 специалистов.

Всего с начала зимнего сезона город покинуло более 1 миллиона 107 тысяч тонн снега, а на обработку дорог ушло 56,2 тысячи тонн реагентов и пескосоляной смеси.