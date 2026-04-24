Казань примет финал плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса с 3 по 7 июня

С 3 по 7 июня в столице Татарстана на площадке Центра бокса и настольного тенниса пройдут решающие матчи Профессиональной лиги настольного тенниса. Участие в турнире примут восемь сильнейших команд страны, отобравшихся по итогам регулярного сезона. Соревнования будут проводиться по модифицированной двухминусной системе: коллектив сохраняет шансы на высокие места вплоть до двух поражений.

В женской части турнира фаворитами считаются команды УГМК, МГФСО и «Родина». Среди мужчин главными претендентами на победу называют УГМК, «Факел-Газпром» и молодую команду МГФСО.