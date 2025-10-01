Казань примет участие во Всероссийском спортивном диктанте 5 октября

1 октября 2025  11:42

5 октября Казань примет участие во Всероссийском спортивном диктанте. Мероприятие пройдет одновременно на четырех городских площадках: Центральном стадионе, СК «Центр бокса и настольного тенниса», Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма и спортивной школе «Авиатор».

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных истории спорта, выдающимся спортсменам и основам здорового образа жизни. Начало диктанта запланировано на 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта sportdiktant.ru, где также доступен онлайн-формат тестирования.

Организаторы ожидают, что в этом году в акции примут участие около 70 тысяч человек на 850 площадках по всей стране. Мероприятие направлено на популяризацию спортивных знаний и здорового образа жизни среди населения.

