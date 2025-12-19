СК Р взял на контроль проверку по факту обвала потолка в казанской гимназии

19 декабря 2025  10:56

В Казани началась служебная проверка по факту частичного обрушения потолка в гимназии № 37 Авиастроительного района. Поводом стал инцидент, в результате которого один из учеников младших классов получил незначительные травмы.

Согласно информации пресс-службы Следственного комитета России, произошедшее вызвало общественный резонанс. В соцсетях появились сообщения о том, что в этой же школе ранее уже случались похожие происшествия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах расследования. Следственные органы Татарстана проводят процессуальную проверку по признакам халатности (статья 293 УК РФ), чтобы установить, были ли соблюдены все требования безопасности в образовательном учреждении.

