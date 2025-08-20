Казань принимает Всероссийский форум по развитию малых городов

20 августа 2025  10:25

20-21 августа в столице Татарстана проходит Всероссийский форум «Размен малых городов и исторических поселений». Мероприятие на площадке МВЦ «Казань Экспо» собрало более 1,5 тысяч участников, включая представителей власти, архитекторов, урбанистов и молодых специалистов.

Ключевой темой дискуссий стало создание комфортной городской среды в малых населенных пунктах. В программе — пленарное заседание «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать», а также обсуждение цифровизации городского управления и новых подходов к планированию территорий.

В рамках форума состоится награждение победителей X Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. В этом году в конкурсе впервые участвуют города с населением до 300 тысяч человек и опорные центры. Татарстан представил 16 заявок.

Отдельное внимание уделено молодежной программе, где участники знакомятся с современными тенденциями урбанистики. Проведение форума в Казани символично — за 10 лет в республике создано около 450 общественных пространств, а на программу «Наш двор» направлено 54 млрд рублей для благоустройства 5,8 тысяч дворов.

