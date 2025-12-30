Казань в январе примет этап Кубка России по лыжным гонкам

С 15 по 18 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» в Казани пройдёт VI этап Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях, обещающих стать одним из центральных событий зимнего спортивного сезона, примут участие более 230 спортсменов из 32 регионов страны, а также гости из Беларуси.

На старт выйдут ведущие российские лыжники, включая олимпийских чемпионов Александра Большунова, Дениса Спицова, Юлию Ступак и Веронику Степанову. Борьбу за награды также продолжат призёры Олимпиад Александр Терентьев и Иван Якимушкин, а также молодые перспективные атлеты, среди которых — представители Татарстана.

В рамках четырёхдневной программы спортсмены поборются в гонках свободным стилем, спринте классическим стилем и скиатлоне. Эти старты станут ключевыми для определения лидеров общего зачёта Кубка России.

Организаторы подготовили и зрительскую программу: на территории комплекса будут работать фуд-корты, пройдут конкурсы и розыгрыши призов. Посещение соревнований для всех желающих будет бесплатным.