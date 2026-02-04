Казань вошла в число лидеров по качеству социальной среды по мнению россиян

Столица РТ вошла в топ российских городов, добившихся наиболее заметных позитивных изменений в социальной сфере за последние пять лет. Об этом свидетельствуют приведенные ТАСС данные всероссийского опроса, проведенного ЦСП «Платформа» и компанией «ОнИн» в конце 2025 года.

Согласно исследованию, 34% респондентов назвали столицу Татарстана одним из городов, где улучшения наиболее ощутимы. В числе лидеров также оказались Москва (71%), Санкт-Петербург (42%) и Краснодар (40%). Опрос показал, что 87% россиян в целом считают Россию страной с развитой социальной политикой, где государство играет ключевую роль.

Казанцы и гости города чаще всего отмечают конкретные достижения:

Развитие общественных пространств (парки, набережные) – 52%.

Улучшение спортивной инфраструктуры – 47%.

Рост числа культурно-просветительских проектов – 35%.

Более половины опрошенных (57%) видят главным двигателем этих позитивных преобразований муниципальные и региональные власти.

Однако исследование выявило и проблемные точки, общие для всей страны. Наиболее острыми вопросами россияне считают:

Качество и доступность медицинской помощи – 69%.

Ситуация на рынке труда – 58%.

Состояние городской инфраструктуры – 52%.

Опрос проводился в октябре-декабре 2025 года, в нем приняли участие 1 400 респондентов из всех федеральных округов России. Результаты указывают на признание жителями страны масштабной работы по улучшению городской среды, где Казань выступает одним из бесспорных лидеров.