В ДТП с грузовиком под Альметьевском погибла 32-летняя женщина-водитель

В Альметьевском районе Татарстана вечером 3 февраля произошла смертельная авария. Столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «КАМАЗ». По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 32-летняя женщина-водитель иномарки выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовиком.

От сильного удара легковой автомобиль получил тяжелые повреждения. К сожалению, водитель Renault, женщина 1984 года рождения, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.