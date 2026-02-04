В Мамадыше пройдет юбилейный фестиваль креативных санок SunnyФЕСТ

В эту субботу, 7 февраля, Мамадыш станет центром зимнего веселья и креатива. Здесь на центральной площади пройдет юбилейный, десятый по счету фестиваль креативных санок SunnyФЕСТ. Начало праздника запланировано на 10:00.

Как отметил в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, фестиваль за десять лет стал одним из самых ярких событий не только в Татарстане, но и за его пределами, привлекая гостей из других регионов и даже стран. Глава Мамадышского района Артур Ефимов добавил, что это отличный тимбилдинг, и многие крупные предприятия республики, такие как КАМАЗ и «Татнефть», ежегодно выставляют свои команды.

Главная «фишка» события — это не просто катание с гор, а настоящий конкурс самых необычных саней, которые участники готовят порой за несколько месяцев. Организаторы приветствуют любой творческий подход: сани могут быть выполнены в виде сказочных персонажей, танков или даже посвящены патриотической тематике. Оценивается не только внешний вид, но и целое представление — команды готовят костюмы, речевки и музыкальное сопровождение.

Соревнования пройдут в нескольких забавных номинациях. Например, «Где это видано?!» — за самые необычные сани, «Как по маслу!» — за скорость спуска и «Докатились!» — за самый длинный заезд. Призовой фонд фестиваля в этом году составит около 300 тысяч рублей.

Особенностью юбилейного SunnyФЕСТа станет его включение в масштабный республиканский проект «Зима в Татарстане». В этом году на площадке фестиваля будет работать специальная бренд-зона этого проекта, где гостей ждет горячий чай и сувениры. Также учрежден специальный приз в 50 тысяч рублей за сани, которые лучше всего отразят идеологию «Зимы в Татарстане».

Помимо соревнований, гостей ждет насыщенная программа: концерт творческих коллективов, ярмарка с традиционными угощениями и, по заверениям организаторов, самые большие блины в республике. Для любителей активного отдыха будет организована площадка для хоккея на валенках.

