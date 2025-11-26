Казань вошла в пятерку популярных направлений для отдыха парой в ноябре

news_top_970_100
Город
26 ноября 2025  08:18

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге самых востребованных городов России для парного отдыха в ноябре 2025 года. Согласно исследованию сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань обошла по популярности такие курортные города, как Ялта и Калининград.

Средняя стоимость проживания для пары в казанских отелях составляет 3122 рубля за двухдневное пребывание. Лидерами рейтинга стали Москва (13% бронирований), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%).

Ноябрьская Казань привлекает влюбленных пар возможностью совместить культурный досуг с уютными прогулками по менее многолюдным, чем в высокий сезон, улицам исторического центра. Город предлагает разнообразные варианты для романтического отдыха — от посещения музеев и театров до тематических кафе и ресторанов.

Несмотря на сезонное похолодание, ноябрь демонстрирует устойчивый спрос на парные путешествия по России. 

news_right_column_240_400
Новости
В парке Столярова установили экологичную мебель из переработанного пластика
В Казани демонтировали 158 незаконных торговых точек за 10 месяцев
«Рубин» вылетел из Кубка России
В Атнинском районе живут «самые татарские татары»
В Атнинском районе живут «самые татарские татары»
Практика вместо теории: в РТ студенты решают реальные задачи
В казанских спортцентрах обновят более 200 пар коньков
В Казани судебные приставы задержали фитнес тренера с долгом 1,6 млн рублей
Правительство Татарстана утвердило повышение окладов для бюджетников