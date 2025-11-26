Казань вошла в пятерку популярных направлений для отдыха парой в ноябре

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге самых востребованных городов России для парного отдыха в ноябре 2025 года. Согласно исследованию сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань обошла по популярности такие курортные города, как Ялта и Калининград.

Средняя стоимость проживания для пары в казанских отелях составляет 3122 рубля за двухдневное пребывание. Лидерами рейтинга стали Москва (13% бронирований), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%).

Ноябрьская Казань привлекает влюбленных пар возможностью совместить культурный досуг с уютными прогулками по менее многолюдным, чем в высокий сезон, улицам исторического центра. Город предлагает разнообразные варианты для романтического отдыха — от посещения музеев и театров до тематических кафе и ресторанов.

Несмотря на сезонное похолодание, ноябрь демонстрирует устойчивый спрос на парные путешествия по России.