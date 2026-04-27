Казань вошла в пятерку самых востребованных направлений для майского отдыха в России

Согласно аналитике сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, столица Татарстана уверенно занимает четвертое место в рейтинге популярных городов для путешествий в мае 2026 года. Казань уступает лишь Санкт-Петербургу, Сочи и Москве, опережая такие традиционно востребованные локации, как Ялта, Калининград и Кисловодск.

Средняя стоимость трех ночей в казанских отелях и квартирах составляет 6174 рубля. Для сравнения: трехдневное пребывание в Москве обойдется путешественникам в 5364 рубля, а четыре ночи в Санкт-Петербурге — в 5038 рублей. Лидером по продолжительности поездок среди туристов стали Сочи и Ялта (6 ночей), тогда как в Казань гости приезжают в среднем на три дня.

Всего в десятку самых популярных направлений также вошли Краснодар, Анапа и Геленджик. Эксперты связывают высокий спрос на Казань с удобным расположением города, развитой туристической инфраструктурой и обилием культурно-исторических достопримечательностей, а также с благоприятной погодой в мае, располагающей к прогулкам и экскурсиям.