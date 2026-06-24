Казань вошла в топ-5 городов для спонтанных поездок в июне

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Город
24 июня 2026  10:22

Казань оказалась в пятерке самых популярных направлений у туристов, которые предпочитают спонтанные поездки. Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ проанализировал бронирования отелей и квартир, совершенные за 1–2 дня до заезда в июне 2026 года. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составила 5285 рублей. В топ-10 также вошли Краснодар, Анапа, Геленджик, Нижний Новгород, Волгоград и Ялта. Всего в десятку лидеров вошли три города Краснодарского края, что подтверждает высокий спрос на южные курорты даже в начале лета. По данным аналитиков, в июне доля спонтанных бронирований традиционно растет, и Казань уверенно входит в число городов, которые выбирают для коротких и импульсивных поездок.

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