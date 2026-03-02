Казань вошла в топ-5 популярных направлений для мартовского отдыха

Аналитики сервиса бронирования ТВИЛ.РУ изучили запросы путешественников и составили рейтинг самых востребованных городов для поездок в марте 2026 года. Столица Татарстана заняла в нём пятую строчку.

В среднем туристы бронируют проживание в Казани на три ночи, средняя стоимость ночи составляет 4288 рублей. По этому показателю город обошёл Калининград, Анапу и Кисловодск.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (3552 рубля за ночь, 13% бронирований), Москва (4595 рублей, 10%) и Сочи (3390 рублей, 8%). В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Ялта, Красная Поляна, Кисловодск и Анапа.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость ночи в России за год выросла на 15%. Март остаётся востребованным месяцем для путешествий благодаря разнообразию погоды — от снега в одних регионах до первых цветов в других.