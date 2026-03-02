Лейла Фазлеева: «Наставничество в Татарстане - основа преемственности поколений»

Вице-премьер Татарстана обратилась к жителям республики по случаю праздника, учреждённого указом Президента России и впервые появившегося в календаре в 2025 году. Она подчеркнула, что эта дата закрепляет высокий статус наставнической миссии.

Фазлеева отметила, что в стремительно меняющемся мире наставники становятся для молодёжи надёжной опорой: помогают найти призвание, раскрыть способности и реализовать потенциал. «Вы не просто передаёте знания — вы формируете характеры, закладываете ценностные ориентиры и влияете на мировоззрение подрастающего поколения», — говорится в поздравлении.

В Татарстане, по словам вице-премьера, наставничество всегда было основой преемственности поколений и уважения к традициям многонационального народа.

Фазлеева поблагодарила наставников за вклад в развитие республики и страны, пожелала им здоровья, энергии и новых успехов, а также искренней признательности от тех, кому они помогли найти свой путь.