Серия поражений «Ак Барса» прервалась в Челябинске

news_top_970_100
Спорт
1 марта 2026  17:30
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Челябинске с минимальным счётом одолел «Трактор» – 1:0. Единственную шайбу на 49-й минуте при розыгрыше большинства забросил Александр Барабанов. В первом периоде, на 13-й минуте встречи, вратарь Тимур Билялов досрочно покинул лёд – его заменил Максим Арефьев, отразивший 19 из 19 бросков.

Победа позволила «Ак Барсу» приблизиться к «Авангарду», идущему на второй строчке, на расстояние в два очка. Омский клуб имеет игру в запасе и 2 марта сыграет в Москве со «Спартаком», а «Ак Барс» завершит выездную серию 3 марта игрой с «Ладой».

news_right_column_240_400
Новости
Серия поражений «Ак Барса» прервалась в Челябинске
Золотой шов
«Ак Барс» начнет розыгрыш Кубка Гагарина-2026 на домашнем льду
В Татарстане 4 марта зазвучат сирены - жителей просят не беспокоиться
В Татарстане открыт набор в команду молодых специалистов по противодействию экстремизму
В РТ за 20 лет действия «дачной амнистии» зарегистрировали более 850 тыс. объектов
Эксперты Татарстана: Джалиловские чтения сохраняют живую связь с подвигом поэта
На трассе в обход Нижнекамска с 2 марта появятся абонементы — скидка на проезд может достигать 64%