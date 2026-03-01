Серия поражений «Ак Барса» прервалась в Челябинске

В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Челябинске с минимальным счётом одолел «Трактор» – 1:0. Единственную шайбу на 49-й минуте при розыгрыше большинства забросил Александр Барабанов. В первом периоде, на 13-й минуте встречи, вратарь Тимур Билялов досрочно покинул лёд – его заменил Максим Арефьев, отразивший 19 из 19 бросков.

Победа позволила «Ак Барсу» приблизиться к «Авангарду», идущему на второй строчке, на расстояние в два очка. Омский клуб имеет игру в запасе и 2 марта сыграет в Москве со «Спартаком», а «Ак Барс» завершит выездную серию 3 марта игрой с «Ладой».