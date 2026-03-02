Татарстан направит почти 70 миллионов на мониторинг глюкозы для детей с диабетом

В 2026 году республика продолжит обеспечивать системами непрерывного контроля сахара крови беременных женщин и детей с диабетом первого типа. Соответствующее соглашение заключено с Минздравом России, сообщили в Минфине РТ.

На поддержку будущих мам с диабетом выделено 19,7 млн рублей, из которых 14,4 млн поступят из федеральной казны, 5,3 млн — из республиканской.

Основной объём средств — 69,7 млн рублей — направят на закупку систем мониторинга для детей от двух до 17 лет с диабетом первого типа. Федеральная доля здесь составит 50,9 млн, региональная — 18,8 млн.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».