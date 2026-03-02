Мартовские выходные в России продлятся три дня из-за переноса 8 Марта

Из-за того, что Международный женский день в этом году приходится на воскресенье, праздничный выходной решено перенести на понедельник, 9 марта. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в комментарии «РИА Новости».

Благодаря переносу у сотрудников на пятидневной рабочей неделе появится возможность отдыхать три дня кряду — с воскресенья по понедельник включительно, то есть 7, 8 и 9 марта.

Следующая неделя, которая стартует 10 марта, будет укороченной — всего четыре рабочих дня.