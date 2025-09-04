Казань вошла в топ-6 самых популярных городов России для отдыха в апартаментах этой осенью

Согласно исследованию сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных направлений России для аренды апартаментов в сентябре 2025 года. Столица Татарстана обошла такие города, как Краснодар, Геленджик и Евпаторию.

Средняя стоимость аренды апартаментов в Казани составляет 4 647 рублей за ночь, а продолжительность пребывания гостей — 4 дня. Это говорит о том, что город выбирают для насыщенных выходных или короткого путешествия, позволяющего погрузиться в его культуру и атмосферу.

Впереди — только Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва и Калининград. Популярность апартаментов объясняется их удобством: они сочетают приватность и комфорт, часто помогая путешественникам сэкономить без потери качества отдыха.